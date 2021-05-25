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Номер извещения
ГП176772
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый отбор организации, способной оказать услуги по предоставлению корпоративной мобильной связи для ООО «Газпромнефть-КС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Почтовый адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
Контактный телефон
+7 3812 69-02-59 доб. 5252
Адрес электронной почты
Tenderorg_ks@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреева Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Омск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению корпоративной мобильной связи
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению корпоративной мобильной связи
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМНЕФТЬ-КС
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-КС
Адрес местонахождения
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, 1
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