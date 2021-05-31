Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / аукцион в электронной форме на повышение на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30. Собственник: Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующая через Филиал Инжиниринговый центр.

    аукцион в электронной форме на повышение на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30. Собственник: Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующая через Филиал Инжиниринговый центр.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176774Дата и время окончания срока приема заявок Проектная документация и результаты гос. экспертизы.МоскваПечать
    Поделиться
    Лот 1
    Лот 2

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион в электронной форме на повышение на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30. Собственник: Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующая через Филиал Инжиниринговый центр.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП176774

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Объекты недвижимого имущества/сооружения в количестве 11 объектов и движимое имущество в количестве 3406 единиц. Местонахождение: Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30

    Начальная цена

    181492327.54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    27223849.13

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-04-2021 12:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.06.2021 12:00

    Дата и время проведения

    02.06.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение__1_к_Поручению__ЛОТ_1_ДКП_нежвиж._и_движ._имущ..doc

    Презентация_Торги.doc

    Приложение__2_к_Поручению__ЛОТ_1_ДКП_спецтехника.doc

    Информационное_сообщение_Торги.doc

    Приложение__3_к_Поручению__ЛОТ_2_ДКП_проектная_документация.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    27223849.13

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Казанцев Михаил Александрович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    m.kazantsev@gazprom-international.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 910 919-51-57

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    249010, Российская Федерация, Калужская область, Боровск, Московская, 30

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион в электронной форме на повышение на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30. Собственник: Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующая через Филиал Инжиниринговый центр.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП176774

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Проектная документация и результаты гос. экспертизы.

    Начальная цена

    23859400.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    3578910.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-04-2021 12:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.06.2021 12:00

    Дата и время проведения

    02.06.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение__1_к_Поручению__ЛОТ_1_ДКП_нежвиж._и_движ._имущ..doc

    Презентация_Торги.doc

    Приложение__2_к_Поручению__ЛОТ_1_ДКП_спецтехника.doc

    Информационное_сообщение_Торги.doc

    Приложение__3_к_Поручению__ЛОТ_2_ДКП_проектная_документация.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    3578910.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Казанцев Михаил Александрович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    m.kazantsev@gazprom-international.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 910 919-51-57

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    249010, Российская Федерация, Калужская область, Боровск, Московская, 30

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ДК РУС
    Запрос предложений № ГП027611
    Проверка смет на строительно-монтажные работы и ремонт зданий и сооружений
    Проверка смет на строительно-монтажные работы и ремонт зданий и сооружений
    334746
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2020 14:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить