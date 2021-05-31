аукцион в электронной форме на повышение на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30. Собственник: Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующая через Филиал Инжиниринговый центр.

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