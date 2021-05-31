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Наименование процедуры
аукцион в электронной форме на повышение на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30. Собственник: Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующая через Филиал Инжиниринговый центр.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП176774
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Объекты недвижимого имущества/сооружения в количестве 11 объектов и движимое имущество в количестве 3406 единиц. Местонахождение: Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30
Начальная цена
181492327.54
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
27223849.13
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-04-2021 12:01 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.06.2021 12:00
Дата и время проведения
02.06.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
27223849.13
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Казанцев Михаил Александрович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
m.kazantsev@gazprom-international.com
Телефон продавца/инициатора
+7 910 919-51-57
Адрес местонахождения продавца/инициатора
249010, Российская Федерация, Калужская область, Боровск, Московская, 30
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
аукцион в электронной форме на повышение на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30. Собственник: Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующая через Филиал Инжиниринговый центр.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП176774
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Проектная документация и результаты гос. экспертизы.
Начальная цена
23859400.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
3578910.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-04-2021 12:01 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.06.2021 12:00
Дата и время проведения
02.06.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
3578910.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Казанцев Михаил Александрович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
m.kazantsev@gazprom-international.com
Телефон продавца/инициатора
+7 910 919-51-57
Адрес местонахождения продавца/инициатора
249010, Российская Федерация, Калужская область, Боровск, Московская, 30
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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