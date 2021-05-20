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    Главная / Торги / оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г.Бор Нижегородской области.

    оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г.Бор Нижегородской области.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 08:0020.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255647Дата и время окончания срока приема заявок НА ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСА УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ И ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ Г.БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С ЗАМЕНОЙ КОМПЛЕКТУЮЩИХ.Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110255647

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г.Бор Нижегородской области.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 11:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет_суммы_цен_едениц_бор.xlsx

    Документация.docx

    Бор_Приложение__1_к_Техническому_заданию.docx

    Бор_Приложение__2_к_Техническому_заданию.docx

    Расчет_НМЦД.xlsx

    Приложение___1__Договор.docx

    Приложение__2_Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное автономное учреждение Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики
    Все закупки и тендеры ГАУ НО ЦИТ

    Юридический адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33

    Контактный телефон

    +7 831 262-20-32

    Факс

    +7 831 280-84-41

    Адрес электронной почты

    zakupki@cit-nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту электрического оборудования

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    НА ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСА УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ И ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ Г.БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С ЗАМЕНОЙ КОМПЛЕКТУЮЩИХ.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 23:0021.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255647Подведение итогов не позднее НА ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСА УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ И ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ Г.БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С ЗАМЕНОЙ КОМПЛЕКТУЮЩИХ.Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    НА ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСА УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ И ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ Г.БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С ЗАМЕНОЙ КОМПЛЕКТУЮЩИХ.

    Начальная цена

    2 250 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУ НО ЦИТ
    Все закупки и тендеры ГАУ НО ЦИТ

    Адрес местонахождения

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33

    Классификатор ОКПД2

    33.14.19.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.14

    Ремонт электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт электрического оборудования (сумма едениц)"

    Кол-во: 1

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