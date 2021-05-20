Лот 1

НА ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСА УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ И ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ Г.БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С ЗАМЕНОЙ КОМПЛЕКТУЮЩИХ.