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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110255647
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г.Бор Нижегородской области.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.04.2021 11:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33
Контактный телефон
+7 831 262-20-32
Факс
+7 831 280-84-41
Адрес электронной почты
zakupki@cit-nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
НА ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСА УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ И ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ Г.БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С ЗАМЕНОЙ КОМПЛЕКТУЮЩИХ.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.05.202121.05.2021 23:0021.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255647Подведение итогов не позднее НА ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСА УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ И ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ Г.БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С ЗАМЕНОЙ КОМПЛЕКТУЮЩИХ.Нижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
НА ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСА УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ И ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ Г.БОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С ЗАМЕНОЙ КОМПЛЕКТУЮЩИХ.
Начальная цена
2 250 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУ НО ЦИТ
Все закупки и тендеры ГАУ НО ЦИТ
Адрес местонахождения
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33
33.14.19.000
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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