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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку приводных ремней для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    на право заключения договора на поставку приводных ремней для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 09:3017.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255588Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку приводных ремней для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал FПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110255588

    Уникальный номер закупки

    521

    Номер закупки

    521

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку приводных ремней для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 11:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Выписка_ТК_ШХ_31.05.2021__4.pdf

    Выписка_ТК_ШХ_31.05.2021__4.pdf

    Выписка_ТК_ШХ_31.05.2021__4.pdf

    210429_ТК_ШХ_Типовое_ИЗК_МСП_ремни.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Почтовый адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Контактный телефон

    +7 495 578-46-46 доб. 25025

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ms.ovsyannikov@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Паскал Марта Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку приводных ремней для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.202107.06.2021 11:0007.06.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255588Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку приводных ремней для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг» 141400, Московская область, г. Химки, Международное ш., Терминал F

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку приводных ремней для нужд ООО «Шереметьево Хэндлинг»

    Начальная цена

    1 548 192,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с РАЗДЕЛОМ 10 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141425, Московская обл., город Химки, улица Авиационная, склад ООО «Шереметьево Хэндлинг»;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ХЭНДЛИНГ

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Авиационная, вл. 8, пом. 505

    Классификатор ОКПД2

    22.19

    Изделия из резины прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    45.3

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/946382/name/60b8acf13a5963.10022033

    03.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/946738/name/60b8d24a7cbb72.68575049

    03.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/946941/name/60b8e7a5232707.83224821

    03.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями"

    Кол-во: 1.00000

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