Выполнение работ по строительству объекта: "Газопроводы высокого и среднего давлений с установкой ПРГ на мкр.Кирилловский в г.Арзамас Нижегородской области (закольцовка)"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110257816 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по строительству объекта: "Газопроводы высокого и среднего давлений с установкой ПРГ на мкр.Кирилловский в г.Арзамас Нижегородской области (закольцовка)" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД

Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД Юридический адрес 603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18, Почтовый адрес 603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18 Контактный телефон +7 831 469-48-59 Факс +7 831 416-09-84 Адрес электронной почты kazakovana@oblgaz.nnov.ru Ф.И.О. контактного лица Казакова Наталья Алексеевна Место рассмотрения предложений Нижний Новгород Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова:

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