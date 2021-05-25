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    Главная / Торги / Открытые маркетинговые исследования в электронной форме №82-2021МИ на поставку товара по номенклатурной группе: Оборудование ( Оборудование для машины ГНБ) для нужд АО "Газпром газораспределение Брянск"

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме №82-2021МИ на поставку товара по номенклатурной группе: Оборудование ( Оборудование для машины ГНБ) для нужд АО "Газпром газораспределение Брянск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 11:5925.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255721Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей БрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110255721

    Уникальный номер закупки

    82-2021МИ

    Номер закупки

    82-2021МИ

    Наименование закупки

    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме №82-2021МИ на поставку товара по номенклатурной группе: Оборудование ( Оборудование для машины ГНБ) для нужд АО "Газпром газораспределение Брянск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.04.2021 12:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110255721_Изменение_1_18.05.2021

    32110255721_Изменение_2_21.05.2021

    Приложение_3_Методика_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1___КП.docx

    Извещение_о_внесении__изменения_82_202МИ.docx

    Приложение_к_Форме_1_ТП.xlsx

    Приложение_2.Техническая_часть.zip

    Приложение_Проект_договора.doc

    Извещение_о_внесении__изменения_82_202МИ.docx

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК

    Юридический адрес

    241050, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54,

    Почтовый адрес

    241033, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54

    Контактный телефон

    +7 4832 58-99-31

    Факс

    +7 4832 58-99-31

    Адрес электронной почты

    medvedkoim@gro32.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Медведько Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Закупки и тендеры Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Ключевые слова:

    исследования

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 12:0026.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255721Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей

    Начальная цена

    2 002 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК

    Адрес местонахождения

    241050, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54,

    241033, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ ЩУКИНА, ДОМ 54

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.110

    Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства"

    Кол-во: 56.00000

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