Открытые маркетинговые исследования в электронной форме №82-2021МИ на поставку товара по номенклатурной группе: Оборудование ( Оборудование для машины ГНБ) для нужд АО "Газпром газораспределение Брянск"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110255721 Уникальный номер закупки 82-2021МИ Номер закупки 82-2021МИ Наименование закупки Открытые маркетинговые исследования в электронной форме №82-2021МИ на поставку товара по номенклатурной группе: Оборудование ( Оборудование для машины ГНБ) для нужд АО "Газпром газораспределение Брянск" Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru