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    Главная / Торги / КО №113/КО - Оказание услуг по проведению инвентаризации источников образования отходов на котельных для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Псков»

    КО №113/КО - Оказание услуг по проведению инвентаризации источников образования отходов на котельных для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Псков»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255448Дата и время окончания срока приема заявок КО №113/КО - Оказание услуг по проведению инвентаризации источников образования отходов на котельных для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Псков»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110255448

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №113/КО - Оказание услуг по проведению инвентаризации источников образования отходов на котельных для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Псков»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 11:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    113_КО_1_6_ГТ_ПСК_КО_23.06.2021.zip

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 474

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aantropova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антропова Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №113/КО - Оказание услуг по проведению инвентаризации источников образования отходов на котельных для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Псков»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 23:5930.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255448Подведение итогов не позднее КО №113/КО - Оказание услуг по проведению инвентаризации источников образования отходов на котельных для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Псков»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №113/КО - Оказание услуг по проведению инвентаризации источников образования отходов на котельных для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Псков»

    Начальная цена

    246 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ

    Адрес местонахождения

    180016, Российская Федерация, Псковская область, Псков, Рижский проспект, 20

    180017, Российская Федерация, Псковская область, Псков, Рабочая, 5

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/968968/name/60dadeeeb5a892.33222228

    29.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №113/КО - Оказание услуг по проведению инвентаризации источников образования отходов на котельных для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Псков»"

    Кол-во: 1

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