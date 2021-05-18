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Номер извещения
32110255448
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №113/КО - Оказание услуг по проведению инвентаризации источников образования отходов на котельных для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Псков»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 11:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 474
Факс
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Адрес электронной почты
aantropova@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Антропова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
КО №113/КО - Оказание услуг по проведению инвентаризации источников образования отходов на котельных для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Псков»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.06.202130.06.2021 23:5930.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255448Подведение итогов не позднее КО №113/КО - Оказание услуг по проведению инвентаризации источников образования отходов на котельных для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Псков»196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №113/КО - Оказание услуг по проведению инвентаризации источников образования отходов на котельных для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Псков»
Начальная цена
246 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПСКОВ
Адрес местонахождения
180016, Российская Федерация, Псковская область, Псков, Рижский проспект, 20
180017, Российская Федерация, Псковская область, Псков, Рабочая, 5
71.20.1
71.20
Документация лота
Кол-во: 1
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