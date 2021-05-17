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    Главная / Торги / поставка металлорежущего инструмента и оснастки

    поставка металлорежущего инструмента и оснастки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255630Дата и время окончания срока приема заявок поставка металлорежущего инструмента и оснастки г ОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110255630

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка металлорежущего инструмента и оснастки

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 11:55

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_Запрос_котировок_новое.doc

    ТЗ_приложение__1.xlsx

    Спецификация.xlsx

    Техническое_задание.docx

    Проект_Договора_на_поставку_Металлорежущего_инструмента.docx

    Итоговый_ПРОТОКОЛ__Запрос_котировок_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Сатурн
    Все закупки и тендеры ПАО Сатурн

    Юридический адрес

    644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41

    Почтовый адрес

    644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41

    Контактный телефон

    +7 3812 39-79-20

    Факс

    +7 3812 31-92-63

    Адрес электронной почты

    saturn@saturn-omsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шиянов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлорежущего инструмента и оснастки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255630Подведение итогов не позднее поставка металлорежущего инструмента и оснастки г Омск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлорежущего инструмента и оснастки

    Начальная цена

    32 015,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Сатурн
    Все закупки и тендеры ПАО Сатурн

    Адрес местонахождения

    644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40

    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933089/name/60a7803970b3f4.15483213

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 425.00000

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