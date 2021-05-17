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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110255630
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка металлорежущего инструмента и оснастки
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.04.2021 11:55
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41
Почтовый адрес
644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41
Контактный телефон
+7 3812 39-79-20
Факс
+7 3812 31-92-63
Адрес электронной почты
saturn@saturn-omsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шиянов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
г Омск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлорежущего инструмента и оснастки
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлорежущего инструмента и оснастки
Начальная цена
32 015,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Сатурн
Все закупки и тендеры ПАО Сатурн
Адрес местонахождения
644042, Российская Федерация, Омская область, Административные округа г Омска/, пр. К. Маркса, 41
25.73.40
25.73
Документация лота
Кол-во: 425.00000
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