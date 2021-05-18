Лот 1

ЗП №164/ЗП - Плановое обследование и оценка технического состояния дымовых труб и газоходов котельных для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)