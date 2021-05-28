Лот 1

ЗП №227/ЗП - Выполнение работ по снижению уровня шума от котельных 365/78/2021/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)