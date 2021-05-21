Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / КО №266/КО - Поставка стальных труб для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»

    КО №266/КО - Поставка стальных труб для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255343Дата и время окончания срока приема заявок КО №266/КО - Поставка стальных труб для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»-Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110255343

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №266/КО - Поставка стальных труб для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 11:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    Перенос_вскрытия_на_21.05__266_КО_.zip

    Подведение_итогов_266_КО.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 508

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    szaboleevzotov@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заболеев-Зотов Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №266/КО - Поставка стальных труб для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.202116.06.2021 23:5916.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255343Подведение итогов не позднее КО №266/КО - Поставка стальных труб для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №266/КО - Поставка стальных труб для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»

    Начальная цена

    935 017,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КАЗАНЬ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КАЗАНЬ

    Адрес местонахождения

    423650, РЕСП ТАТАРСТАН, Г МЕНДЕЛЕЕВСК, УЛ ГАГАРИНА, ДОМ 2

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.110

    Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934519/name/60ab8193c27697.76566107

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №266/КО - Поставка стальных труб для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП213211
    СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ЦВС
    СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ЦВС
    577787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП201962
    СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ
    СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ
    579666
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО НПЦАП
    Запрос (ценовых) котировок № 32211065012
    Стальные трубы, уголки
    Стальные трубы, уголки
    591235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    687 450
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211046876
    МИ №81М/МИ - Трубы стальные бесшовные для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"
    МИ №81М/МИ - Трубы стальные бесшовные для нужд Акционерное общество "Мурманская ТЭЦ"
    588309
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 182 481
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить