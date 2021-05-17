www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП176762
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по установке и подключению комплектов термопар к ЛСУ огневыми подогревателями Z44010 МЛСП «Приразломная» для нужд ООО "Газпромнефть-Приразломное"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 11:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104
Контактный телефон
+7 812 403-08-88 доб. 755253
Адрес электронной почты
shelf.ooz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гетова Юлия Юрьевна
Место рассмотрения заявок
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Установка и подключение комплектов термопар к ЛСУ огневыми подогревателями Z44010 МЛСП «Приразломная»
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 16:00 GMT +317.05.2021 16:0017.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176762Дата и время окончания срока приема заявок Установка и подключение комплектов термопар к ЛСУ огневыми подогревателями Z44010 МЛСП «Приразломная»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Установка и подключение комплектов термопар к ЛСУ огневыми подогревателями Z44010 МЛСП «Приразломная»
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.