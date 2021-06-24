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Номер извещения
32110255254
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО №208/КО - Поставка сжиженного углеводородного газа по топливным картам (г. Воронеж, пгт. Рамонь, с. Верхняя Хава) для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Воронеж»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 11:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 508
Факс
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Адрес электронной почты
szaboleevzotov@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заболеев-Зотов Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
-
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КО №208/КО - Поставка сжиженного углеводородного газа по топливным картам (г. Воронеж, пгт. Рамонь, с. Верхняя Хава) для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Воронеж»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.08.202104.08.2021 23:5904.08.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255254Подведение итогов не позднее КО №208/КО - Поставка сжиженного углеводородного газа по топливным картам (г. Воронеж, пгт. Рамонь, с. Верхняя Хава) для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Воронеж»-
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КО №208/КО - Поставка сжиженного углеводородного газа по топливным картам (г. Воронеж, пгт. Рамонь, с. Верхняя Хава) для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Воронеж»
Начальная цена
239 981,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394007, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, НАБ СПОРТИВНАЯ, 4, --, --
394026, г. Воронеж, проспект Труда, д.91
19.20
19.20
Документация лота
Кол-во: 1
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