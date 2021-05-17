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    Главная / Торги / Оказание услуг по строительному контролю

    Оказание услуг по строительному контролю

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 23:5917.05.2021 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255224Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по строительному контролюНадеждинскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110255224

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по строительному контролю

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.04.2021 11:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке.7z

    Протокол_19.05.2021_32110255224.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОСЕЛОК НОВЫЙ
    Все закупки и тендеры ИКС ПОСЕЛОК НОВЫЙ

    Юридический адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский, Пушкина, д. 32 пом 28-Б

    Почтовый адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский, Пушкина, д. 32 пом 28-Б

    Контактный телефон

    +7 924 607-00-22

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    cherepanova@iks.plus

    Ф.И.О. контактного лица

    Черепанова Ксения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Надеждинский

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по строительному контролю

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 23:59 GMT +317.05.2021 23:5917.05.2021 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255224Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по строительному контролюНадеждинский

    Подведение итогов не позднее

    19.05.2021 17:0019.05.2021 17:0019.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255224Подведение итогов не позднее Оказание услуг по строительному контролюНадеждинский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 17:0019.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255224Подведение итогов не позднее Оказание услуг по строительному контролюНадеждинский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по строительному контролю

    Начальная цена

    5 096 160,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации о закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИКС ПОСЕЛОК НОВЫЙ
    Все закупки и тендеры ИКС ПОСЕЛОК НОВЫЙ

    Адрес местонахождения

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский, Пушкина, д. 32 пом 28-Б

    Классификатор ОКПД2

    71.12.20

    Услуги по руководству строительными проектами

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934089/name/60ab549abf1a70.37207946

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по строительному контролю"

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    03.02.2022 23:59(GMT+03:00)
    5 371 079
    Лоты:
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    Регион:
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