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Номер извещения
32110255224
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по строительному контролю
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.04.2021 11:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский, Пушкина, д. 32 пом 28-Б
Почтовый адрес
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский, Пушкина, д. 32 пом 28-Б
Контактный телефон
+7 924 607-00-22
Факс
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Адрес электронной почты
cherepanova@iks.plus
Ф.И.О. контактного лица
Черепанова Ксения Владимировна
Место рассмотрения предложений
Надеждинский
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по строительному контролю
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 23:59 GMT +317.05.2021 23:5917.05.2021 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255224Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по строительному контролюНадеждинский
Подведение итогов не позднее
19.05.2021 17:0019.05.2021 17:0019.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255224Подведение итогов не позднее Оказание услуг по строительному контролюНадеждинский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по строительному контролю
Начальная цена
5 096 160,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИКС ПОСЕЛОК НОВЫЙ
Все закупки и тендеры ИКС ПОСЕЛОК НОВЫЙ
Адрес местонахождения
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский, Пушкина, д. 32 пом 28-Б
71.12.20
71.12
Документация лота
Кол-во:
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