Лот 1

ЗП №238/ЗП - Частотно-регулируемые приводы для нужд Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)