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    Главная / Торги / ЗП №238/ЗП - Частотно-регулируемые приводы для нужд Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»

    ЗП №238/ЗП - Частотно-регулируемые приводы для нужд Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255195Дата и время окончания срока приема заявок ЗП №238/ЗП - Частотно-регулируемые приводы для нужд Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110255195

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗП №238/ЗП - Частотно-регулируемые приводы для нужд Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 11:19

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    238_ЗП_1_11_ГТ_МО_ЗП_25.06.2021.zip

    Перенос_вскрытия_на_21.05.zip

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 508

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    szaboleevzotov@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заболеев-Зотов Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗП №238/ЗП - Частотно-регулируемые приводы для нужд Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.202114.07.2021 23:5914.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255195Подведение итогов не позднее ЗП №238/ЗП - Частотно-регулируемые приводы для нужд Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗП №238/ЗП - Частотно-регулируемые приводы для нужд Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    347 398,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО

    Адрес местонахождения

    142214, Российская Федерация, Московская область, Серпухов, Звездная, 4 пом.76

    Классификатор ОКПД2

    27.11

    Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

    Классификатор ОКВЭД2

    27.11

    Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/967048/name/60d5e49d60db14.36507317

    25.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЗП №238/ЗП - Частотно-регулируемые приводы для нужд Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)"

    Кол-во: 1

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