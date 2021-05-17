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Номер извещения
32110255201
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс №97/К - Санация участков трубопроводов, выработавших свой эксплуатационный ресурс (4444/4.6.16-383) для нужд Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.04.2021 11:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 364
Факс
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Адрес электронной почты
iuvolkov@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волков Юрий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
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Конкурс №97/К - Санация участков трубопроводов, выработавших свой эксплуатационный ресурс (4444/4.6.16-383) для нужд Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.07.202122.07.2021 23:5922.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255201Подведение итогов не позднее Конкурс №97/К - Санация участков трубопроводов, выработавших свой эксплуатационный ресурс (4444/4.6.16-383) для нужд Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Конкурс №97/К - Санация участков трубопроводов, выработавших свой эксплуатационный ресурс (4444/4.6.16-383) для нужд Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
150 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Все закупки и тендеры АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 36
43.99.90
43.99
Документация лота
Кол-во: 1
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