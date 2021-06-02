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    Главная / Торги / Закупка стерилизационного оборудования (Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов) для МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова (1 шт.) (223.ЗК.1699; Id40047)

    Закупка стерилизационного оборудования (Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов) для МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова (1 шт.) (223.ЗК.1699; Id40047)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2021 09:0002.06.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256190Дата и время окончания срока приема заявок Закупка стерилизационного оборудования (Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов) для МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова (1 шт.)(Id40047)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110256190

    Уникальный номер закупки

    40047

    Номер закупки

    40047

    Наименование закупки

    Закупка стерилизационного оборудования (Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов) для МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова (1 шт.) (223.ЗК.1699; Id40047)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.04.2021 12:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_42_2ч_223_ЗК_1699_ИД_40047ГПБ.docx

    1028216_проект_договора_на_поставку_товаров_223.rtf

    1028214_223_ЗК_Извещение_часть_1__не_МСП_.rtf

    ИД_40047_2021_05_18_Изменения__Отдел__сроки_закупки.docx

    ИД_40047_1028215_223_ЗК_Извещение_часть_2__неМСП_в_редакции_от_18.05.2021.rtf

    1028217_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    ТЗ_1012548_40047_ТЗ_ванна_ультразвуковая_07.04.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Инструменты и оборудование медицинские

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка стерилизационного оборудования (Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов) для МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова (1 шт.)(Id40047)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.06.202108.06.2021 16:0008.06.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110256190Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка стерилизационного оборудования (Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов) для МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова (1 шт.)(Id40047)Москва

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2021 16:0008.06.2021 16:0008.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256190Подведение итогов не позднее Закупка стерилизационного оборудования (Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов) для МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова (1 шт.)(Id40047)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.202108.06.2021 16:0008.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256190Подведение итогов не позднее Закупка стерилизационного оборудования (Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов) для МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова (1 шт.)(Id40047)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка стерилизационного оборудования (Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов) для МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова (1 шт.)(Id40047)

    Начальная цена

    428 558,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, Ломоносовский пр-т, д. 27, корп. 10/ Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.190

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/951540/name/60c08386de2d88.06128185

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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