проведение специальной оценки условий труда с комплектом инструментальных и лабораторных исследований факторов среды на 195 рабочих местах в цехах №№ 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 17, а также дирекции по управлению персоналом, технической дирекции, дирекции по сбытовой деятельности и управлении по связям с общественностью ООО «НОВОГОР – Прикамье», расположенных в г. Пермь и Пермский муниципальный район

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110255118 Уникальный номер закупки 111 Номер закупки 111 Наименование закупки проведение специальной оценки условий труда с комплектом инструментальных и лабораторных исследований факторов среды на 195 рабочих местах в цехах №№ 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 17, а также дирекции по управлению персоналом, технической дирекции, дирекции по сбытовой деятельности и управлении по связям с общественностью ООО «НОВОГОР – Прикамье», расположенных в г. Пермь и Пермский муниципальный район Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры 111.7z

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru