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    Главная / Торги / проведение специальной оценки условий труда с комплектом инструментальных и лабораторных исследований факторов среды на 195 рабочих местах в цехах №№ 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 17, а также дирекции по управлению персоналом, технической дирекции, дирекции по сбытовой деятельности и управлении по связям с общественностью ООО «НОВОГОР – Прикамье», расположенных в г. Пермь и Пермский муниципальный район

    проведение специальной оценки условий труда с комплектом инструментальных и лабораторных исследований факторов среды на 195 рабочих местах в цехах №№ 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 17, а также дирекции по управлению персоналом, технической дирекции, дирекции по сбытовой деятельности и управлении по связям с общественностью ООО «НОВОГОР – Прикамье», расположенных в г. Пермь и Пермский муниципальный район

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 07:0025.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255118Дата и время окончания срока приема заявок Проведение специальной оценки условий труда с комплектом инструментальных и лабораторных исследований факторов среды на 195 рабочих местах в цехах №№ 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 17, а также дирекции по управлению персоналом, технической дирекции, дирекции по сбытовой деятельности и управлении по связям с общественностью ООО «НОВОГОР – Прикамье», расположенных в г. Пермь и Пермский муниципальный район г. Пермь, ул. Чернышевского,28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110255118

    Уникальный номер закупки

    111

    Номер закупки

    111

    Наименование закупки

    проведение специальной оценки условий труда с комплектом инструментальных и лабораторных исследований факторов среды на 195 рабочих местах в цехах №№ 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 17, а также дирекции по управлению персоналом, технической дирекции, дирекции по сбытовой деятельности и управлении по связям с общественностью ООО «НОВОГОР – Прикамье», расположенных в г. Пермь и Пермский муниципальный район

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    30.04.2021 11:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    111.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    Почтовый адрес

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Контактный телефон

    +7 342 201-71-52

    Факс

    +7 342 201-71-44

    Адрес электронной почты

    palyanova@novogor.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пальянова Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Закупки и тендеры Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение специальной оценки условий труда с комплектом инструментальных и лабораторных исследований факторов среды на 195 рабочих местах в цехах №№ 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 17, а также дирекции по управлению персоналом, технической дирекции, дирекции по сбытовой деятельности и управлении по связям с общественностью ООО «НОВОГОР – Прикамье», расположенных в г. Пермь и Пермский муниципальный район

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 07:00 GMT +325.05.2021 07:0025.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255118Дата и время окончания срока приема заявок Проведение специальной оценки условий труда с комплектом инструментальных и лабораторных исследований факторов среды на 195 рабочих местах в цехах №№ 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 17, а также дирекции по управлению персоналом, технической дирекции, дирекции по сбытовой деятельности и управлении по связям с общественностью ООО «НОВОГОР – Прикамье», расположенных в г. Пермь и Пермский муниципальный район г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2021 07:00GMT +325.05.2021 07:0025.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110255118Дата и время вскрытия заявок Проведение специальной оценки условий труда с комплектом инструментальных и лабораторных исследований факторов среды на 195 рабочих местах в цехах №№ 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 17, а также дирекции по управлению персоналом, технической дирекции, дирекции по сбытовой деятельности и управлении по связям с общественностью ООО «НОВОГОР – Прикамье», расположенных в г. Пермь и Пермский муниципальный район г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.06.202104.06.2021 15:0004.06.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110255118Дата окончания срока рассмотрения заявок Проведение специальной оценки условий труда с комплектом инструментальных и лабораторных исследований факторов среды на 195 рабочих местах в цехах №№ 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 17, а также дирекции по управлению персоналом, технической дирекции, дирекции по сбытовой деятельности и управлении по связям с общественностью ООО «НОВОГОР – Прикамье», расположенных в г. Пермь и Пермский муниципальный район г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Подведение итогов не позднее

    10.06.2021 15:0010.06.2021 15:0010.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255118Подведение итогов не позднее Проведение специальной оценки условий труда с комплектом инструментальных и лабораторных исследований факторов среды на 195 рабочих местах в цехах №№ 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 17, а также дирекции по управлению персоналом, технической дирекции, дирекции по сбытовой деятельности и управлении по связям с общественностью ООО «НОВОГОР – Прикамье», расположенных в г. Пермь и Пермский муниципальный район г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.06.202110.06.2021 15:0010.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255118Подведение итогов не позднее Проведение специальной оценки условий труда с комплектом инструментальных и лабораторных исследований факторов среды на 195 рабочих местах в цехах №№ 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 17, а также дирекции по управлению персоналом, технической дирекции, дирекции по сбытовой деятельности и управлении по связям с общественностью ООО «НОВОГОР – Прикамье», расположенных в г. Пермь и Пермский муниципальный район г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение специальной оценки условий труда с комплектом инструментальных и лабораторных исследований факторов среды на 195 рабочих местах в цехах №№ 1, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 17, а также дирекции по управлению персоналом, технической дирекции, дирекции по сбытовой деятельности и управлении по связям с общественностью ООО «НОВОГОР – Прикамье», расположенных в г. Пермь и Пермский муниципальный район

    Начальная цена

    637 884,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.130

    Услуги по оценке условий труда

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием "

    Кол-во: 1.00000

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