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Номер извещения
ГП176750
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка бани воздушной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, Кржижановского, 14, корпус 3, каб. 40
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, Бутлерова, д.17 БЦ «Нео Гео», блок А
Контактный телефон
05056179
Адрес электронной почты
kopylova.ayu@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Копылова Анастасия Юрьевна
Место рассмотрения заявок
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бани воздушной
Дата и время окончания срока приема заявок
11.06.2021 12:00 GMT +311.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176750Дата и время окончания срока приема заявок поставка бани воздушнойМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка бани воздушной
Официальный сайт, на котором размещена документация
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