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Номер извещения
ГП176743
Уникальный номер закупки
01-0074867-403-2021
Наименование закупки
Поставка поверочных смесей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Промузел Пелей, Панель XVI, Промзона
Почтовый адрес
629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Промузел Пелей, Панель XVI, Промзона
Контактный телефон
+7 3496 37-28-07
Адрес электронной почты
UZ_GPNA@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зарубина Людмила Николаевна
Место рассмотрения заявок
Ноябрьск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка поверочных смесей
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2021 08:00 GMT +307.06.2021 08:0007.06.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176743Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поверочных смесейНоябрьск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка поверочных смесей
Официальный сайт, на котором размещена документация
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