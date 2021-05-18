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    Главная / Торги / ОТКРЫТЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 09-21-КОЭ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОСТАВКИ ДЕТАЛЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

    ОТКРЫТЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 09-21-КОЭ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОСТАВКИ ДЕТАЛЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 11:5918.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255067Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деталей соединительных для полиэтиленовых трубОбнинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110255067

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    09-21-КОЭ

    Наименование закупки

    ОТКРЫТЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 09-21-КОЭ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПОСТАВКИ ДЕТАЛЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 11:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_Конкурентном_отборе_в_эл._форме___09_21_КОЭ.docx

    Извещение_о_проведении_Открытого_конкурентного_отбора_в_эл._форме___09_21_КОЭ.docx

    Техническое_задание.docx

    Форма_коммерческого_предложения.xlsx

    Проект_договора.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБНИНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБНИНСК

    Юридический адрес

    249033, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г ОБНИНСК, ПРОЕЗД ПИОНЕРСКИЙ, ДОМ 14, -,

    Почтовый адрес

    249033, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г ОБНИНСК, ПРОЕЗД ПИОНЕРСКИЙ, ДОМ 14, -

    Контактный телефон

    +7 48439 7-21-18

    Факс

    +7 48439 6-32-32

    Адрес электронной почты

    kalganova@obninskgorgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Калганова Анастасия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Обнинск

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка деталей соединительных для полиэтиленовых труб

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 12:0024.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255067Подведение итогов не позднее Поставка деталей соединительных для полиэтиленовых трубОбнинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка деталей соединительных для полиэтиленовых труб

    Начальная цена

    320 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБНИНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБНИНСК

    Адрес местонахождения

    249033, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г ОБНИНСК, ПРОЕЗД ПИОНЕРСКИЙ, ДОМ 14, -,

    249033, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г ОБНИНСК, ПРОЕЗД ПИОНЕРСКИЙ, ДОМ 14, -

    Классификатор ОКПД2

    22.21

    Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22

    Производство резиновых и пластмассовых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934443/name/60ab7c19969720.94192161

    24.05.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934538/name/60ab83568bd215.19778887

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство резиновых и пластмассовых изделий"

    Кол-во: 200.00000

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    Регион:
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