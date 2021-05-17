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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания (кондитерские изделия)

    Поставка продуктов питания (кондитерские изделия)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256160Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (кондитерские изделия) г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.НПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110256160

    Уникальный номер закупки

    17-ЭЗК2021

    Номер закупки

    17-ЭЗК2021

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания (кондитерские изделия)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 12:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    17_ЭЗК2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 812 429-49-24 доб. 234

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    zakupki-zvo@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бадаев Равиль Шамилевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания (кондитерские изделия)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202118.05.2021 16:0018.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256160Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (кондитерские изделия) г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания (кондитерские изделия)

    Начальная цена

    4 931 896,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок) и Проекту договора (Приложение №3 к Извещению о проведении запроса котировок)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург, Загородный пр. 35, корп. 3, литера Н; г. Мурманск, ул. Свердлова, д.78; г. Псков, пер. О.Зобова, центральный склад.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки товара и подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) и/или товарно-транспортной накладной (1-Т), представления заказчику счет-фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    46.36.13

    Услуги по оптовой торговле шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

    Классификатор ОКВЭД2

    46.36

    Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями"

    Кол-во: 44967.00000

    "Позиция 2"

    "Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями"

    Кол-во: 44967.00000

    "Позиция 3"

    "Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями"

    Кол-во: 44969.00000

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