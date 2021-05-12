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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП176747
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка цемента М-500, М-400
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.04.2021 11:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450098, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ РУДОЛЬФА НУРЕЕВА, ДОМ 21, ЛИТЕР А,
Почтовый адрес
450098, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ РУДОЛЬФА НУРЕЕВА, ДОМ 21, ЛИТЕР А
Контактный телефон
+7 917 809-47-69
Факс
+7 347 216-48-59
Адрес электронной почты
Biglov@gesrv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Биглов Руслан Искандарович
Место рассмотрения предложений
Уфа
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка цемента М-500, М-400
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2021 12:00 GMT +312.05.2021 12:0012.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176747Дата и время окончания срока приема заявок поставка цемента М-500, М-400Уфа
Подведение итогов не позднее
19.05.2021 15:0019.05.2021 15:0019.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176747Подведение итогов не позднее поставка цемента М-500, М-400Уфа
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка цемента М-500, М-400
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложением 2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с приложением 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС-УРАЛ
Все закупки и тендеры ГЭС-УРАЛ
Адрес местонахождения
450098, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ РУДОЛЬФА НУРЕЕВА, ДОМ 21, ЛИТЕР А,
450098, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ РУДОЛЬФА НУРЕЕВА, ДОМ 21, ЛИТЕР А
23.51
Документация лота
Кол-во: 144
Кол-во: 295
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