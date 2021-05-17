Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Платеж в размере 100% от стоимости Оборудования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя, подписания Акта приема-передачи оборудования и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура (УПД), товарная накладная, техническая документация в соответствии с Приложением № 2 к договору).; Однократная закупка; Все обязательства Поставщика по поставке оборудования должны быть исполнены в течение 75 рабочих дней с момента заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка оборудования разрешается с согласия Покупателя.