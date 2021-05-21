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Номер извещения
ГП176787
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка комплектного компрессорного агрегата для ГНС1/61
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 12:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
Почтовый адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
Контактный телефон
+7 351 245-51-12
Факс
+7 351 245-51-12
Адрес электронной почты
polyakova.ng@novatek-azk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полякова Надежда Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка комплектного компрессорного агрегата для ГНС1/61
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176787Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплектного компрессорного агрегата для ГНС1/61Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176787Дата и время вскрытия заявок Закупка комплектного компрессорного агрегата для ГНС1/61Челябинск
Подведение итогов не позднее
25.05.2021 10:0025.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176787Подведение итогов не позднее Закупка комплектного компрессорного агрегата для ГНС1/61Челябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка комплектного компрессорного агрегата для ГНС1/61
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ростовская обл., Орловский район, п. Орловский, ул. Комсомольская, 179БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК -АЗК
Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК
Адрес местонахождения
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
28.13.27.000
28.13.28.000
Документация лота
Кол-во: 1
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