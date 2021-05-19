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    Главная / Торги / Поставка блоков питания и вентиляторов для оборудования

    Поставка блоков питания и вентиляторов для оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110257249Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блоков питания и вентиляторов для оборудования119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110257249

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка блоков питания и вентиляторов для оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 14:25

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Запрос_Котировок_СМП.docx

    НМЦД.pdf

    Протокол__2021_131__Подведение_итогов_ЗК_в_эл._форме_СМП___32110257249.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1181

    Факс

    Адрес электронной почты

    31393@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгушин Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка блоков питания и вентиляторов для оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110257249Подведение итогов не позднее Поставка блоков питания и вентиляторов для оборудования119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка блоков питания и вентиляторов для оборудования

    Начальная цена

    4 714 620,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением № 3 «Техническое задание»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 3 «Техническое задание» и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.110

    Устройства и блоки питания вычислительных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20.4

    Производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935583/name/60aca606831fd1.93681969

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блоки и устройства питания"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Вентиляторы для оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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    Лоты:
    1
    Регион:
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