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    Главная / Торги / Предварительный квалификационный отбор для проведения процедур закупок по направлениям инженерные изыскания и проектирование, строительство, реконструкция, реставрация и ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация отдельных инженерных систем объектов недвижимости, благоустройство и озеленение

    Предварительный квалификационный отбор для проведения процедур закупок по направлениям инженерные изыскания и проектирование, строительство, реконструкция, реставрация и ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация отдельных инженерных систем объектов недвижимости, благоустройство и озеленение

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 09:0021.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263761Дата и время окончания срока приема заявок Предварительный квалификационный отбор для проведения процедур закупок по направлениям инженерные изыскания и проектирование, строительство, реконструкция, реставрация и ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация отдельных инженерных систем объектов недвижимости, благоустройство и озеленение г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110263761

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предварительный квалификационный отбор для проведения процедур закупок по направлениям инженерные изыскания и проектирование, строительство, реконструкция, реставрация и ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация отдельных инженерных систем объектов недвижимости, благоустройство и озеленение

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    10.05.2021 16:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Седов Илья Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предварительный квалификационный отбор для проведения процедур закупок по направлениям инженерные изыскания и проектирование, строительство, реконструкция, реставрация и ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация отдельных инженерных систем объектов недвижимости, благоустройство и озеленение

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263761Подведение итогов не позднее Предварительный квалификационный отбор для проведения процедур закупок по направлениям инженерные изыскания и проектирование, строительство, реконструкция, реставрация и ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация отдельных инженерных систем объектов недвижимости, благоустройство и озеленение г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предварительный квалификационный отбор для проведения процедур закупок по направлениям инженерные изыскания и проектирование, строительство, реконструкция, реставрация и ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация отдельных инженерных систем объектов недвижимости, благоустройство и озеленение

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    41.10

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    41.10

    Разработка строительных проектов

    Документация лота

    Жалоба.pdf

    07.07.2021

    Уведомление_УФАС.pdf

    07.07.2021

    Решение_УФАС.pdf

    07.07.2021

    Предписание_УФАС.pdf

    07.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предварительный квалификационный отбор для проведения процедур закупок по направлениям инженерные изыскания и проектирование, строительство, реконструкция, реставрация и ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация отдельных инженерных систем объектов недвижимости, благоустройство и озеленение"

    Кол-во: 1.00

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