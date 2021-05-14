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    Главная / Торги / оказание услуг по ремонту промышленных станков

    оказание услуг по ремонту промышленных станков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176741Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по ремонту промышленных станковМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176741

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    22552

    Наименование закупки

    оказание услуг по ремонту промышленных станков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 10:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «ОТЭКО»
    Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»

    Юридический адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Почтовый адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Контактный телефон

    +7 495 787-09-69 доб. 1433

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    I.Galeeva@oteko.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галеева Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по ремонту промышленных станков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176741Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по ремонту промышленных станковМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 12:0014.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП176741Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по ремонту промышленных станковМосква

    Подведение итогов не позднее

    11.06.2021 12:0011.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176741Подведение итогов не позднее оказание услуг по ремонту промышленных станковМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.202111.06.2021 12:0011.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176741Подведение итогов не позднее оказание услуг по ремонту промышленных станковМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по ремонту промышленных станков

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    пос. Волна, ул. Таманская, 8, Темрюкский район, Краснодарский крайРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата по факту выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкcкий район, п. Волна, Таманская, 8

    Классификатор ОКПД2

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма_ТКП_22552.XLS

    30.04.2021

    Техническое_задание__1_на_ремонт_токарно_винторезного_станка_ГС526У.doc

    30.04.2021

    Техническое_задание__3_на_ремонт_вертикально_сверлильного_станка_2С132__SB50_.doc

    30.04.2021

    Техническое_задание__2_на_ремонт_токарно_винторезного_станка_1М63Н.doc

    30.04.2021

    Инструкция_для_аккредитации.docx

    30.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по ремонту токарно-винторезного станка ГС526У инв. №БП0005216 в соответствии с техническим заданием №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Услуги по ремонту токарно-винторезного станка 1М63Н-1 инв. №БП0005095 в соответствии с техническим заданием №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Услуги по ремонту вертикально-сверлильного станка 2С132 инв. №БП0005081 в соответствии с техническим заданием №3"

    Кол-во: 1

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