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    Главная / Торги / КО №15818/КО - Приобретение аттестованных методик измерений для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221P201234)

    КО №15818/КО - Приобретение аттестованных методик измерений для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221P201234)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 10:0028.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254917Дата и время окончания срока приема заявок КО №15818/КО - Приобретение аттестованных методик измерений для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221P201234)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110254917

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №15818/КО - Приобретение аттестованных методик измерений для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221P201234)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 10:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    Перенос_ДВ_ko_15818.rar

    Перенос_ДВ_ko_15818__2.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 492

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    rprokopenko@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прокопенко Роман Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №15818/КО - Приобретение аттестованных методик измерений для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221P201234)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.202109.07.2021 23:5909.07.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254917Подведение итогов не позднее КО №15818/КО - Приобретение аттестованных методик измерений для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221P201234)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №15818/КО - Приобретение аттестованных методик измерений для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221P201234)

    Начальная цена

    264 543,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОГК-2
    Все закупки и тендеры ПАО ОГК-2

    Адрес местонахождения

    356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, нет, нет

    195140, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    71.12.40.120

    Услуги в области метрологии

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №15818/КО - Приобретение аттестованных методик измерений для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Свободненская ТЭС (221P201234)"

    Кол-во: 1

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