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    Главная / Торги / Поставка купершлака для нужд Ковыктинского ГКМ

    Поставка купершлака для нужд Ковыктинского ГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176766Дата и время окончания срока приема заявок Купершлак (КГКМ)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176766

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка купершлака для нужд Ковыктинского ГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.04.2021 11:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Образец_Спецификации_к_типовому_договору.docx

    Спецификация__1_Купершлак.xlsx

    ТИПОВОЙ_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ___кор.doc

    ПРИЛОЖЕНИЕ___2__2.1_2.4.___ОСОБЫЕ_УСЛОВИЯ.docx

    Документация_открытого_запроса_цен.docx

    Приложение__Форма_ТКП.XLSX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    a.usoltseva@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Усольцева Анастасия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Купершлак (КГКМ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 12:00 GMT +325.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176766Дата и время окончания срока приема заявок Купершлак (КГКМ)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2021 16:0025.06.2021 16:0025.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176766Подведение итогов не позднее Купершлак (КГКМ)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 16:0025.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176766Подведение итогов не позднее Купершлак (КГКМ)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Купершлак (КГКМ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    23.91.11.190

    Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Купершлак фракция 0,5-2,5 мм (оборачиваемость до 2-х раз)"

    Кол-во: 700

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