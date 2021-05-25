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Номер извещения
ГП176766
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка купершлака для нужд Ковыктинского ГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.04.2021 11:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
a.usoltseva@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Усольцева Анастасия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Купершлак (КГКМ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 12:00 GMT +325.05.2021 12:0025.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176766Дата и время окончания срока приема заявок Купершлак (КГКМ)Москва
Подведение итогов не позднее
25.06.2021 16:0025.06.2021 16:0025.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176766Подведение итогов не позднее Купершлак (КГКМ)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Купершлак (КГКМ)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
23.91.11.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 700
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