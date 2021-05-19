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Номер извещения
ГП176737
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуга по заправке модуля газового пожаротушения газовым огнетушащим веществом двуокись углерода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Промузел Пелей, Панель XVI, Промзона
Почтовый адрес
629809, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Промузел Пелей, Панель XVI, Промзона
Контактный телефон
+7 3496 37-28-07
Адрес электронной почты
UZ_GPNA@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Евгения Григорьевна
Место рассмотрения заявок
Ноябрьск
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Услуга по заправке модуля газового пожаротушения газовым огнетушащим веществом двуокись углерода
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 15:00 GMT +319.05.2021 15:0019.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176737Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по заправке модуля газового пожаротушения газовым огнетушащим веществом двуокись углеродаНоябрьск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Услуга по заправке модуля газового пожаротушения газовым огнетушащим веществом двуокись углерода
Официальный сайт, на котором размещена документация
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