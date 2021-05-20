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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку мебели (073-Т/2021)

    на право заключения договора на поставку мебели (073-Т/2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255394Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели (311) БелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110255394

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку мебели (073-Т/2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.04.2021 11:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_073_Т_2021.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Юридический адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Почтовый адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Контактный телефон

    4722 доб. 23-51-56

    Факс

    +7 4722 34-08-58

    Адрес электронной почты

    OMarkova@beloblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маркова Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Закупки и тендеры Мебель

    Ключевые слова:

    поставка мебели

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели (311)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 10:0026.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255394Подведение итогов не позднее Поставка мебели (311) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели (311)

    Начальная цена

    3 155 310,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    31.0

    Мебель

    Классификатор ОКВЭД2

    31.0

    Производство мебели

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Брифинг-приcтавка Vasanta 1400х830х758 или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Брифинг-приставка 60x40x2,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Верстак"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Вешалка для одежды напольная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Диван угловой Матрикс или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Диван двухместный Панорама или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Зеркало настенное"

    Кол-во: 11

    "Позиция 8"

    "Кресло руководителя Атлант или эквивалент"

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "Кресло руководителя Атлант X или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Кресло для персонала Бюрократ КВ-8 или эквивалент"

    Кол-во: 167

    "Позиция 11"

    "Кресло посетителя Victoria или эквивалент"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "Кресло руководителя Апполо или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Кресло руководителя Атлант W или эквивалент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Кресло руководителя Бюрократ KB-9 или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Подставка под монитор"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Стеллаж металлический 1000х400х2500 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Стеллаж металлический 1200х400х2000 мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 18"

    "Стол круглый"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Стол обеденный 1000х800х750 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Стол письменный 1200х600х750 мм"

    Кол-во: 33

    "Позиция 21"

    "Стол письменный 1400х750х750 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Стол письменный 1400х750х750 мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Стол прямой 1600х750х750 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Стол руководителя 1800х880х758 Vasanta V-118 или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Стол эргономичный левосторонний 1400х1200х750 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Стол эргономичный левосторонний 1400х900х750 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Стол эргономичный левосторонний 1600х1200х750 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Стол эргономичный левосторонний 1600х1200х750 мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 29"

    "Стол эргономичный правосторонний 1400х1200х750 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Стол эргономичный правосторонний 1400х900х750 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Стол эргономичный правосторонний 1400х900х750 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Стол эргономичный правосторонний 1600х1200х750 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Стул офисный Samba или эквивалент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Стул (пуф) круглый"

    Кол-во: 24

    "Позиция 35"

    "Стул ИЗО или эквивалент"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Стул ИЗО или эквивалент"

    Кол-во: 71

    "Позиция 37"

    "Стул ИЗО или эквивалент"

    Кол-во: 48

    "Позиция 38"

    "Тумба для оргтехники 800х600х750 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Тумба для оргтехники 800х600х750мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 40"

    "Тумба подкатная 454х504х595 V-91 Vasanta или эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Тумба подкатная 400х445х600 мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 42"

    "Тумба подкатная 400х445х600 мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 43"

    "Тумба приставная 400х600х750 мм"

    Кол-во: 19

    "Позиция 44"

    "Тумба приставная 400х600х750 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Тумба приставная «греденция» 1200х524х670 Vasanta V-491 или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Тумба сервисная 1050x440x600 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Шкаф для документов 820х440х2195 мм Vasanta V-634 или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Шкаф для документов со стеклом 800х380х2000 мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 49"

    "Шкаф для документов со стеклом 800х380х2000 мм"

    Кол-во: 27

    "Позиция 50"

    "Шкаф для одежды 800х380х2000 мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "Шкаф для одежды 800х380х2000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Шкаф для одежды 800х600х2000 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Шкаф для одежды 800х600х2000 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Шкаф для одежды 820х440х2195 Vasanta V-721 или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Шкаф закрытый для документов800х380х2000 мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 56"

    "Шкаф закрытый для документов 800х380х2000 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "Шкаф металлический для одежды ШРМ-АК-800 или эквивалент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Шкаф-купе низкий 1200х440х750 мм Vasanta V-68 или эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Шкаф низкий 800х380х840 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Шкаф узкий со стеклом 400х380х2000 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Экран настольный для стола 1600x18x450мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 62"

    "Экран настольный для стола 1400x18x450мм"

    Кол-во: 1

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