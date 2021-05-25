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    Главная / Торги / № 00110 на право заключения договора на поставку бетона на объекты СМП-412

    № 00110 на право заключения договора на поставку бетона на объекты СМП-412

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110256188Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бетона на объекты СМП-412ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110256188

    Уникальный номер закупки

    00110

    Номер закупки

    00110

    Наименование закупки

    № 00110 на право заключения договора на поставку бетона на объекты СМП-412

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 12:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_извещению_ЗК_МСП_порядок.doc

    Изменения_от_17.05.2021_г..doc

    Приложение_к_извещению_ЗК_МСП_условия.doc

    Извещение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Строительно-монтажный трест № 16 - филиал АО РЖДстрой
    Все закупки и тендеры СМТ №16

    Юридический адрес

    680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95

    Почтовый адрес

    680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95

    Контактный телефон

    +7 4212 91-13-61

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ShlemchenkoEP@rzdstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ШЛЕМЧЕНКО ЕВА ПАВЛОВНА

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бетона на объекты СМП-412

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 10:0031.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110256188Подведение итогов не позднее Поставка бетона на объекты СМП-412Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бетона на объекты СМП-412

    Начальная цена

    631 384,42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СМТ №16
    Все закупки и тендеры СМТ №16

    Адрес местонахождения

    680028, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, ул. Фрунзе, дом 95

    Классификатор ОКПД2

    23.63.10.000

    Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

    Классификатор ОКВЭД2

    23.63

    Производство товарного бетона

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство товарного бетона"

    Кол-во: 1.00000

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