Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100% оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки продукции на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная) денежными средствами на расчетный счет Поставщика.; единовременная поставка; Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены по «30» июля 2021г.