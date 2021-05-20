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    Главная / Торги / Проектирование, поставка оборудования и выполнение работ по созданию системы видеонаблюдения для организации пропускного режима и контроля нахождения на территории цеха 2431 стороннего автотранспорта

    Проектирование, поставка оборудования и выполнение работ по созданию системы видеонаблюдения для организации пропускного режима и контроля нахождения на территории цеха 2431 стороннего автотранспорта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 15:3020.05.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254929Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование, поставка оборудования и выполнение работ по созданию системы видеонаблюдения для организации пропускного режима и контроля нахождения на территории цеха 2431 стороннего автотранспорта г. Самара, ул. Земеца, д. 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110254929

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проектирование, поставка оборудования и выполнение работ по созданию системы видеонаблюдения для организации пропускного режима и контроля нахождения на территории цеха 2431 стороннего автотранспорта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 10:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов.pdf

    Извещение_о_закупке.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Юридический адрес

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Контактный телефон

    +7 846 228-95-01

    Факс

    +7 846 992-65-18

    Адрес электронной почты

    zakupki@samspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шиваева Анастасия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Закупки и тендеры Самарская область

    Закупки и тендеры Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения

    Ключевые слова:

    проектирование, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Проектирование, поставка оборудования и выполнение работ по созданию системы видеонаблюдения для организации пропускного режима и контроля нахождения на территории цеха 2431 стороннего автотранспорта

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.202108.06.2021 15:3008.06.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254929Подведение итогов не позднее Проектирование, поставка оборудования и выполнение работ по созданию системы видеонаблюдения для организации пропускного режима и контроля нахождения на территории цеха 2431 стороннего автотранспорта г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проектирование, поставка оборудования и выполнение работ по созданию системы видеонаблюдения для организации пропускного режима и контроля нахождения на территории цеха 2431 стороннего автотранспорта

    Начальная цена

    1 029 445,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    26.40.33.190

    Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    26.40.3

    Производство аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/947462/name/60b9dcf947a9f3.31676126

    04.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения"

    Кол-во: 1

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