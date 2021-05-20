Проектирование, поставка оборудования и выполнение работ по созданию системы видеонаблюдения для организации пропускного режима и контроля нахождения на территории цеха 2431 стороннего автотранспорта

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110254929 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проектирование, поставка оборудования и выполнение работ по созданию системы видеонаблюдения для организации пропускного режима и контроля нахождения на территории цеха 2431 стороннего автотранспорта Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

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