Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. 100% оплата в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 2. В случае, если сторона по договору (поставщик/подрядчик/исполнитель) является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», оплата по договору (отдельному этапу договора) составляет не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора). В случае применения указанного пункта, иной срок оплаты, установленный Договором, не применяется.; в тении 5 (пяти) рабочих дней с даты заявки; В соответствии с ориентировочным периодом поставки, по заявкам Покупателя. Окончательный срок и объем поставки товара устанавливается заявкой Покупателя. Срок поставки не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления заявки Покупателем Поставщику на электронную почту ___________________. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены по «31» июля 2021г. включительно.