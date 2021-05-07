www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110255440
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка минеральной воды и напитков для обеспечения объекта ТБО, расположенного в г. Свободный Амурской области
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
30.04.2021 11:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочко Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка минеральной воды и напитков для обеспечения объекта ТБО. расположенном в г. Свободный Амурской области
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.05.202111.05.2021 05:0011.05.2021 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110255440Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка минеральной воды и напитков для обеспечения объекта ТБО. расположенном в г. Свободный Амурской областиХабаровск
Подведение итогов не позднее
12.05.2021 05:0012.05.2021 05:0012.05.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255440Подведение итогов не позднее Поставка минеральной воды и напитков для обеспечения объекта ТБО. расположенном в г. Свободный Амурской областиХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка минеральной воды и напитков для обеспечения объекта ТБО. расположенном в г. Свободный Амурской области
Начальная цена
1 210 195,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Амурская обл., г. Свободный, Бузулинское шоссе, д. 6 (магазин «Альфа-Зея»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
11.07.1
11.07
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24672.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.