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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту административного здания с пристройкой по ул.Авиационная 7 пл.10

    Выполнение работ по ремонту административного здания с пристройкой по ул.Авиационная 7 пл.10

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254915Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту административного здания с пристройкой по ул.Авиационная 7 пл.10 г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110254915

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту административного здания с пристройкой по ул.Авиационная 7 пл.10

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 10:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_РПЗ_561.doc

    Техническое_задание_РПЗ_561.docx

    Извещение_об_аукционе_РПЗ_561.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 499 912-84-23

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.mordvinova@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Мордвинова Анна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.

    Закупки и тендеры

    Закупки и тендеры Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

    Ключевые слова:

    рис, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту административного здания с пристройкой по ул.Авиационная 7 пл.10

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 23:5931.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254915Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту административного здания с пристройкой по ул.Авиационная 7 пл.10 г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту административного здания с пристройкой по ул.Авиационная 7 пл.10

    Начальная цена

    965 694,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями договора и техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора и техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    43.39.19.190

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.39

    Производство прочих отделочных и завершающих работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих отделочных и завершающих работ"

    Кол-во: 1.00000

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