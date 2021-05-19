Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной документации на объекты реконструкции в количестве 16 объектов по замене газораспределительных пунктов и 37 объектов по замене задвижек на шаровые

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110254872 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной документации на объекты реконструкции в количестве 16 объектов по замене газораспределительных пунктов и 37 объектов по замене задвижек на шаровые Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК Юридический адрес 398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25, Почтовый адрес 398059 Контактный телефон +7 4742 50-57-40 Факс +7 4742 22-44-36 Адрес электронной почты fedyanin@oblgas.lipetsk.ru Ф.И.О. контактного лица Федянин Игорь Леонидович Место рассмотрения предложений Липецк Закупки и тендеры Липецкая область Ключевые слова:

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