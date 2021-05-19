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    Главная / Торги / Конкурентный отбор в электронной форме № 060/04.21/КО по отбору организации для оказания услуг по оценке недвижимого имущества

    Конкурентный отбор в электронной форме № 060/04.21/КО по отбору организации для оказания услуг по оценке недвижимого имущества

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:5919.05.2021 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254761Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по оценке имуществаАстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110254761

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор в электронной форме № 060/04.21/КО по отбору организации для оказания услуг по оценке недвижимого имущества

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 10:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_3._Методика_анализа_и_оценки_заявок_060.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП_060.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП_060.docx

    Проект_договора_060.doc

    Техническая_часть_060.rar

    Извещение_060.doc

    Документация_060.docx

    Протокол_060.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ

    Юридический адрес

    414024, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ АХШАРУМОВА, 76,

    Почтовый адрес

    г.Астрахань, ул. Ахшарумова, д.76

    Контактный телефон

    +7 8512 49-82-76

    Факс

    +7 8512 49-82-00

    Адрес электронной почты

    predvechnaya@astroblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Предвечная Евгения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по оценке имущества

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254761Подведение итогов не позднее Услуги по оценке имуществаАстрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по оценке имущества

    Начальная цена

    366 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ

    Адрес местонахождения

    414024, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ АХШАРУМОВА, 76,

    г.Астрахань, ул. Ахшарумова, д.76

    Классификатор ОКПД2

    68.31.16

    Услуги по оценке недвижимого имущества, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    68.31

    Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/932845/name/60a76ae08b4684.02853093

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе"

    Кол-во: 1.00000

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