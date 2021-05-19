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Номер извещения
32110254868
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт административного здания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Белебее, Белебеевский район, г. Белебей ул. Шоссейная 15, Литер А.»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.04.2021 10:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,
Почтовый адрес
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4
Контактный телефон
+7 347 229-91-91
Факс
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Адрес электронной почты
muslimov.d@bashgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Боярко Андрей Васильевич
Место рассмотрения предложений
Уфа
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Выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт административного здания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Белебее, Белебеевский район, г. Белебей ул. Шоссейная 15, Литер А.»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.05.202124.05.2021 09:0024.05.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254868Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт административного здания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Белебее, Белебеевский район, г. Белебей ул. Шоссейная 15, Литер А.»Уфа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт административного здания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Белебее, Белебеевский район, г. Белебей ул. Шоссейная 15, Литер А.»
Начальная цена
532 428,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Технической документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Технической документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
Адрес местонахождения
450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4
71.1
71.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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