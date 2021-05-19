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    Главная / Торги / Выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт административного здания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Белебее, Белебеевский район, г. Белебей ул. Шоссейная 15, Литер А.»

    Выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт административного здания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Белебее, Белебеевский район, г. Белебей ул. Шоссейная 15, Литер А.»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254868Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт административного здания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Белебее, Белебеевский район, г. Белебей ул. Шоссейная 15, Литер А.»УфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110254868

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт административного здания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Белебее, Белебеевский район, г. Белебей ул. Шоссейная 15, Литер А.»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 10:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_906_2021_04.docx

    Извещение_906_2021_04.docx

    ПД_на_выполнение_проектных_работ.docx

    Порядок_оценки_заявок.docx

    Форма_коммерческого_предложения__Форма_2_.xlsx

    Техническая_документация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт административного здания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Белебее, Белебеевский район, г. Белебей ул. Шоссейная 15, Литер А.»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 09:0024.05.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254868Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт административного здания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Белебее, Белебеевский район, г. Белебей ул. Шоссейная 15, Литер А.»Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт административного здания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Белебее, Белебеевский район, г. Белебей ул. Шоссейная 15, Литер А.»

    Начальная цена

    532 428,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Технической документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Технической документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Технической документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    71.1

    Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.1

    Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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