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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание охранных услуг (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание охранных услуг (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 11:0018.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255896Дата и время окончания срока приема заявок Оказание охранных услуг МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110255896

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание охранных услуг (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 12:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый_32110255896_03_.pdf

    Документация_о_конкурсе.pdf

    Извещение.pdf

    Техническое_задание__Приложение___1._Техническая_часть_.pdf

    Проект_договора___Приложение___6_к_Конкурсной_документации_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5911

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupki@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гридасова Татьяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги частных охранных служб

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание охранных услуг

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.202118.06.2021 23:5918.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255896Подведение итогов не позднее Оказание охранных услуг Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание охранных услуг

    Начальная цена

    16 796 160,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    335 923,20 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СК Автодор
    Все закупки и тендеры СК Автодор

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, дом 9, этаж 1, помещение V, комната 2

    Классификатор ОКПД2

    80.10.12

    Услуги охраны

    Классификатор ОКВЭД2

    80.10

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/952102/name/60c0beaf9b8072.46732649

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность частных охранных служб"

    Кол-во: 1.00000

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