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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110254710
Уникальный номер закупки
079-Р/2021
Наименование закупки
на право заключения договора на выполнение работ по подготовке проектной документации (079-Р/2021)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 10:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38
Почтовый адрес
308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38
Контактный телефон
+7 4722 23-51-56
Факс
+7 4722 34-08-58
Адрес электронной почты
SGoncharov@beloblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончаров Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Белгород
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по подготовке проектной документации (2452)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по подготовке проектной документации (2452)
Начальная цена
15 072 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
Адрес местонахождения
308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38
71.12.1
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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