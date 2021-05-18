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    Главная / Торги / Поставка картриджей.

    Поставка картриджей.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 17:0018.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254749Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджей.УльяновскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110254749

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка картриджей.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 10:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1._Извещение_аукциона___118_0900_2021.doc

    2._Документация__аукцион___118_0900_2021.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Ульяновский механический завод
    Все закупки и тендеры АО УМЗ

    Юридический адрес

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Почтовый адрес

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Контактный телефон

    +7 8422 40-74-34

    Факс

    +7 8422 40-74-34

    Адрес электронной почты

    oozd@aoumz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дмитриев Алексей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Ульяновск

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка картриджей.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 21:0026.05.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254749Подведение итогов не позднее Поставка картриджей.Ульяновск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка картриджей.

    Начальная цена

    5 430 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией Аукциона.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией Аукциона.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Ульяновский механический завод»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УМЗ
    Все закупки и тендеры АО УМЗ

    Адрес местонахождения

    432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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