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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку декоративных материалов (пленки цветные самоклеящиеся) (070-т/2021)

    на право заключения договора на поставку декоративных материалов (пленки цветные самоклеящиеся) (070-т/2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255398Дата и время окончания срока приема заявок Поставка декоративных материалов (пленки цветные самоклеящиеся) (303) БелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110255398

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку декоративных материалов (пленки цветные самоклеящиеся) (070-т/2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.04.2021 11:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ____070_Т_2021.rar

    Итоговый_протокол_070_Т_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Юридический адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Почтовый адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Контактный телефон

    4722 доб.23-51-56

    Факс

    +7 4722 34-08-58

    Адрес электронной почты

    OMarkova@beloblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маркова Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка декоративных материалов (пленки цветные самоклеящиеся) (303)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 10:0026.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255398Подведение итогов не позднее Поставка декоративных материалов (пленки цветные самоклеящиеся) (303) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка декоративных материалов (пленки цветные самоклеящиеся) (303)

    Начальная цена

    153 225,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    22.29

    Изделия пластмассовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/931797/name/60a64a87a7e809.80360073

    20.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка монтажная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Пленка самоклеящаяся глянцевая, цвет белый"

    Кол-во: 75

    "Позиция 3"

    "Пленка самоклеящаяся глянцевая, цвет желтый"

    Кол-во: 75

    "Позиция 4"

    "Пленка самоклеящаяся глянцевая, цвет красный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Пленка самоклеящаяся глянцевая, цвет синий"

    Кол-во: 75

    "Позиция 6"

    "Пленка самоклеящаяся глянцевая, цвет лазурный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Пленка самоклеящаяся глянцевая, цвет черный"

    Кол-во: 75

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