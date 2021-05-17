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    Главная / Торги / Поставка стеллажей

    Поставка стеллажей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 06:0017.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110255065Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стеллажей620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110255065

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    258/60-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Поставка стеллажей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.04.2021 11:09

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение

    32110255065_ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стеллажей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 16:0021.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110255065Подведение итогов не позднее Поставка стеллажей620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стеллажей

    Начальная цена

    812 663,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    7 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течение 15 рабочих дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.; Согласно договору; В соответствии с ориентировочным периодом поставки, по заявкам Покупателя. Окончательный срок и объем поставки товара устанавливается заявкой Покупателя. Срок поставки не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления заявки Покупателем Поставщику на электронную почту ___________________. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены по «30» июня 2021г. включительно.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    31.01.11.130

    Стеллажи офисные металлические

    Классификатор ОКВЭД2

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934676/name/60ab8e6d8fcf27.20314006

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СТЕЛЛАЖ № 1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "СТЕЛЛАЖ № 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "СТЕЛЛАЖ № 3"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    04.07.2017 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
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