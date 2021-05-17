Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100% оплата в течение 15 рабочих дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.; Согласно договору; В соответствии с ориентировочным периодом поставки, по заявкам Покупателя. Окончательный срок и объем поставки товара устанавливается заявкой Покупателя. Срок поставки не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления заявки Покупателем Поставщику на электронную почту ___________________. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены по «30» июня 2021г. включительно.