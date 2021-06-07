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Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи Ленты углеродистой конструкционной ЛУ-П/0,2 ГОСТ 28006-88
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
456208, Челябинская область, г. Златоуст, пр-д Парковый, д. 1
Номер извещения
ГП105058
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи Ленты углеродистой конструкционной ЛУ-П/0,2 ГОСТ 28006-88
Начальная цена
15120000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
04-05-2021 10:28 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.06.2021 14:00
Дата и время проведения
08.06.2021 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
400 кг. Ленты углеродистой конструкционной ЛУ-П/0,2 ГОСТ 28006-88
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Контактный телефон
+7 3513 67-11-11 доб. 5473
Адрес электронной почты
pgp3@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назаров Максим Викторович
Место рассмотрения предложений
Златоуст
Контактное лицо продавца/инициатора
Назаров Максим Викторович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info@zlatmash.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 3513 67-11-11 доб. 5473
Адрес местонахождения продавца/инициатора
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Победителем аукциона признается Участник открытого аукциона в электронной форме, предложивший наиболее высокую цену. В том случае, если несколькими Участниками будут поданы равные предложения о цене, лучшим признается предложение о цене, поступившее ранее других предложений. Победитель открытого аукциона в электронной форме определяется Организатором торгов на основании журнала хода торгов и требований аукционной документации.
Требования, предъявляемые к Участнику
нет
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
До проведения аукциона Претендент на участие вправе произвести осмотр предлагаемого к продаже имущества, предварительно согласовав дату и время осмотра с представителем Продавца.
Обременения (ограничения)
нет
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Приобретена в 2019 году, гарантийный срок хранения до мая 2022 года
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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