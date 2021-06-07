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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи Ленты углеродистой конструкционной ЛУ-П/0,2 ГОСТ 28006-88

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи Ленты углеродистой конструкционной ЛУ-П/0,2 ГОСТ 28006-88

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2021 09:0007.06.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105058Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи Ленты углеродистой конструкционной ЛУ-П/0,2 ГОСТ 28006-88ЗлатоустПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи Ленты углеродистой конструкционной ЛУ-П/0,2 ГОСТ 28006-88

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    456208, Челябинская область, г. Златоуст, пр-д Парковый, д. 1

    Номер извещения

    ГП105058

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи Ленты углеродистой конструкционной ЛУ-П/0,2 ГОСТ 28006-88

    Начальная цена

    15120000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    04-05-2021 10:28 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.06.2021 14:00

    Дата и время проведения

    08.06.2021 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Аукционная_документация.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    400 кг. Ленты углеродистой конструкционной ЛУ-П/0,2 ГОСТ 28006-88

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Контактный телефон

    +7 3513 67-11-11 доб. 5473

    Адрес электронной почты

    pgp3@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Назаров Максим Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Назаров Максим Викторович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    info@zlatmash.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 3513 67-11-11 доб. 5473

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победителем аукциона признается Участник открытого аукциона в электронной форме, предложивший наиболее высокую цену. В том случае, если несколькими Участниками будут поданы равные предложения о цене, лучшим признается предложение о цене, поступившее ранее других предложений. Победитель открытого аукциона в электронной форме определяется Организатором торгов на основании журнала хода торгов и требований аукционной документации.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    нет

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    До проведения аукциона Претендент на участие вправе произвести осмотр предлагаемого к продаже имущества, предварительно согласовав дату и время осмотра с представителем Продавца.

    Обременения (ограничения)

    нет

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Приобретена в 2019 году, гарантийный срок хранения до мая 2022 года

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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