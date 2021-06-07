Порядок определения победителя

Победителем аукциона признается Участник открытого аукциона в электронной форме, предложивший наиболее высокую цену. В том случае, если несколькими Участниками будут поданы равные предложения о цене, лучшим признается предложение о цене, поступившее ранее других предложений. Победитель открытого аукциона в электронной форме определяется Организатором торгов на основании журнала хода торгов и требований аукционной документации.