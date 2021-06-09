«Услуги по предоставлению во временное пользование с выполнением сопутствующих работ по монтажу, обслуживанию и последующему демонтажу модульных строительных лесов на объектах дочерних обществ ПАО «Газпром нефть», расположенных в г. Омск»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП176729 Уникальный номер закупки 01-0070153-363-2021 Номер закупки 01-0070153-363-2021 Наименование закупки «Услуги по предоставлению во временное пользование с выполнением сопутствующих работ по монтажу, обслуживанию и последующему демонтажу модульных строительных лесов на объектах дочерних обществ ПАО «Газпром нефть», расположенных в г. Омск» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС Юридический адрес 117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39 Почтовый адрес 117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39 Контактный телефон +7 495 777-26-01 доб. 56876 Адрес электронной почты ZAKUPKI_ES@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Рогова Юлия Эрнестовна Место рассмотрения заявок Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова: нефть

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Список лотов Лот 1 «Услуги по предоставлению во временное пользование с выполнением сопутствующих работ по монтажу, обслуживанию и последующему демонта Дата и время окончания срока приема заявок 09.06.2021 14:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП176729 Дата и время окончания срока приема заявок «Услуги по предоставлению во временное пользование с выполнением сопутствующих работ по монтажу, обслуживанию и последующему демонта Москва Текущий статус Архив Предмет договора «Услуги по предоставлению во временное пользование с выполнением сопутствующих работ по монтажу, обслуживанию и последующему демонта Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт