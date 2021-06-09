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Номер извещения
ГП176729
Уникальный номер закупки
01-0070153-363-2021
Наименование закупки
«Услуги по предоставлению во временное пользование с выполнением сопутствующих работ по монтажу, обслуживанию и последующему демонтажу модульных строительных лесов на объектах дочерних обществ ПАО «Газпром нефть», расположенных в г. Омск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Почтовый адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Контактный телефон
+7 495 777-26-01 доб. 56876
Адрес электронной почты
ZAKUPKI_ES@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рогова Юлия Эрнестовна
Место рассмотрения заявок
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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«Услуги по предоставлению во временное пользование с выполнением сопутствующих работ по монтажу, обслуживанию и последующему демонта
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2021 14:00 GMT +309.06.2021 14:0009.06.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176729Дата и время окончания срока приема заявок «Услуги по предоставлению во временное пользование с выполнением сопутствующих работ по монтажу, обслуживанию и последующему демонтаМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
«Услуги по предоставлению во временное пользование с выполнением сопутствующих работ по монтажу, обслуживанию и последующему демонта
Официальный сайт, на котором размещена документация
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