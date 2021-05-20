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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению бактериологического исследования воды

    Оказание услуг по проведению бактериологического исследования воды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП176728Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению бактериологического исследования водыОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП176728

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0070110-407-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению бактериологического исследования воды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.04.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЕХИМРЕМОНТ
    Все закупки и тендеры НЕФТЕХИМРЕМОНТ

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1

    Почтовый адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1

    Контактный телефон

    +7 3812 69-01-61

    Адрес электронной почты

    Otdelzakupok_NHR@omsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хазанова Ирина Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению бактериологического исследования воды

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    04.07.202104.07.2021 09:0004.07.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП176728Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению бактериологического исследования водыОмск

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению бактериологического исследования воды

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НЕФТЕХИМРЕМОНТ
    Все закупки и тендеры НЕФТЕХИМРЕМОНТ

    Адрес местонахождения

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1

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