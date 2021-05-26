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Номер извещения
32110254835
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление, поставка и монтаж курительной кабины для нужд АО "Международный аэропорт Сочи"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.04.2021 10:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Почтовый адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
+7 861 219-12-62
Факс
Адрес электронной почты
o.dzyabko@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Дзябко Ольга Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление, поставка и монтаж курительной кабины для пассажиров в Атриум здания АВК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 17:00 GMT +326.05.2021 17:0026.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254835Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка и монтаж курительной кабины для пассажиров в Атриум здания АВК354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2021 17:0026.05.2021 17:0026.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110254835Дата и время вскрытия заявок Изготовление, поставка и монтаж курительной кабины для пассажиров в Атриум здания АВК354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер
Подведение итогов не позднее
28.06.2021 20:0028.06.2021 20:0028.06.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254835Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка и монтаж курительной кабины для пассажиров в Атриум здания АВК354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление, поставка и монтаж курительной кабины для пассажиров в Атриум здания АВК
Начальная цена
1 682 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт терРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
Адрес местонахождения
354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ,
354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ
28.25.14.110
28.25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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