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    Главная / Торги / Изготовление, поставка и монтаж курительной кабины для нужд АО "Международный аэропорт Сочи"

    Изготовление, поставка и монтаж курительной кабины для нужд АО "Международный аэропорт Сочи"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 17:0026.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254835Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка и монтаж курительной кабины для пассажиров в Атриум здания АВК354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт терПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110254835

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление, поставка и монтаж курительной кабины для нужд АО "Международный аэропорт Сочи"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.04.2021 10:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД_ЗП_СО_008564_Курительная_кабина_v1.docx

    Реестр_изменений_20.05.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-12-62

    Факс

    Адрес электронной почты

    o.dzyabko@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Дзябко Ольга Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление, поставка и монтаж курительной кабины для пассажиров в Атриум здания АВК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 17:00 GMT +326.05.2021 17:0026.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110254835Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка и монтаж курительной кабины для пассажиров в Атриум здания АВК354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2021 17:0026.05.2021 17:0026.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110254835Дата и время вскрытия заявок Изготовление, поставка и монтаж курительной кабины для пассажиров в Атриум здания АВК354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Подведение итогов не позднее

    28.06.2021 20:0028.06.2021 20:0028.06.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254835Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка и монтаж курительной кабины для пассажиров в Атриум здания АВК354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.06.202128.06.2021 20:0028.06.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110254835Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка и монтаж курительной кабины для пассажиров в Атриум здания АВК354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление, поставка и монтаж курительной кабины для пассажиров в Атриум здания АВК

    Начальная цена

    1 682 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт терРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"

    Адрес местонахождения

    354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ,

    354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    28.25.14.110

    Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    28.25

    Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление, поставка и монтаж курительной кабины для пассажиров в Атриум здания АВК"

    Кол-во: 1

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